Тбилиси, , 11:12 — REGNUM В Грузии нужно отстранить от власти партию «Грузинская мечта» и не допустить, чтобы страну снова возглавил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом заявил журналистам лидер оппозиционной платформы «Третья сила — Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас две задачи. Сменить власть и не подпустить к ней Саакашвили. Это настоящая задача «Третьей силы», — сказал Вашадзе.

Он добавил, что Грузии не нужно возвращаться в прошлое. Стране необходимо новое поколение профессионалов, которые поведут страну в «светлое будущее».

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент. Саакашвили заявил, что приедет к выборам, чтобы поддержать свою партию «Единое национальное движение».

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