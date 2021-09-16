Мельбурн, Австралия, 16 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Антикоронавирусные ограничения в Мельбурне и Балларате будут ослаблены с 23:59 17 сентября. Это стало возможным после того, как теперь 70% населения штата Виктория (юго-восток Австралии) получили первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом 16 сентября сообщил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

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Премьер-министр штата Эндрюс объявил, что теперь у граждан, находящихся на территориях, где действует жесткий локдаун, появится шестая причина, по которой они смогут покидать свои дома, а именно — для общения с друзьями знакомыми на открытом воздухе.

С 17 сентября жителям Мельбурна разрешается проводить время с одним человеком, не принадлежащим к его семье, для отдыха на природе, в том числе для пикника, прогулки или другого мероприятия на свежем воздухе. Отмечается, что речь идет только о двух лицах, никаких многочисленных компаний не предусмотрено. При этом, чтобы встретится, оба лица не обязательно должны быть привиты от COVID-19.