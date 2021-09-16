Донецк, , 10:51 — REGNUM Силовики Украины утром 16 сентября обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) из минометов. Об этом 16 сентября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрелы с украинской стороны были зафиксированы с 06:42 до 06:50 (мск) и что были обстреляны направления населённых пунктов Еленовка и Веселое.

«Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 сентября украинские боевики обстреляли из миномётов калибра 120 мм окрестности Ясиноватой (ДНР).