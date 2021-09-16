Сеул, 16 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Заместитель спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Тхэ У провел 16 сентября встречу с заместителем спецпредставителя США по КНДР Джоном Паком, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, включая запуски ракет КНДР, а также сошлись во мнении относительно необходимости скорейшего возобновления диалога с Северной Кореей.

В этот же день Джон Пак встретился с главой департамента планирования политики мира МИД Южной Кореи Лим Гап Су, с которым обсудил различные способы взаимодействия с КНДР с целью достижения прогресса в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Во второй половине дня представитель США также встретится с представителями министерства объединения Южной Кореи для обсуждения вопроса оказания гуманитарной помощи КНДР.