Канберра, 16 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Австралия в скором времени достигнет ключевого целевого показателя по вакцинации от COVID-19: почти 70% австралийцев в ближайшие дни получат первый компонент вакцины. Об этом 16 сентября сообщил телеканал Nine News.

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В целом в Австралии 69,1% населения поставили первую прививку, еще 44,7% считаются полностью вакцинированными. Всего в стране было сделано более 23,7 млн прививок.

Так, в штате Новый Южный Уэльс 80,7% населения привились первым компонентом, а 49,6% — обоими. В Виктории аналогичные показатели составляют 69,3% и 42,4% соответственно; в Австралийской столичной территории — 77,8% и 53,7% соответственно.

Отмечается, что столица Австралии лидирует по проценту полностью привитых граждан среди всех штатов и территорий.