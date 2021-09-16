Москва, 16 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Нефть ускорила ралли на торгах 15 сентября, впервые с середины июля превысив отметку $76 за баррель и набрав за день порядка 2,5%. Котировки частично откатились к закрытию, но остались в хорошем плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

the3cats Нефть

«Сегодня, 16 сентября, в ходе утренних торгов нефть марки Brent вернулась к росту, который был нивелирован к началу европейской сессии, что ставит под сомнение дальнейшее восхождение в краткосрочной перспективе.

Рынок черного золота выиграл от вчерашнего отступления доллара, который снизился по всему спектру рынка, отыгрывая слабоватые данные по американской инфляции.

Также на руку нефтяным фьючерсам сыграла отраслевая статистика минэнерго США сообщило о падении запасов сырой нефти на 6,4 млн баррелей в день по итогам прошлой недели. Более того, запасы бензина сократились почти на 2 млн баррелей.

С технической точки зрения бычий потенциал Brent может иссякнуть в ближайшее время на фоне назревающей локальной перекупленности.

К тому же доллар принялся отыгрывать вчерашние потери и делает это весьма энергично, что в течение дня способно не только сдержать дальнейший рост, но и спровоцировать коррекцию, тем более что на текущих уровнях нефть выглядит привлекательно для фиксации прибыли.

При таком сценарии первичная поддержка ожидается в районе $75,20 за баррель, а после утраты отметки $75 нефть Brent направится в зону $74,30 за баррель», — считает эксперт.

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