Брянск, 16 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Брянской области 16 сентября подтверждено 150 новых случаев — на два меньше, чем за предыдущие сутки, лаборатории проверили 2 175 тестов. В целом, COVID-19 выявили уже у 63 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Брянской области достигло 63 049. В общей сложности в регионе провели 745 891 исследование на коронавирус. Справились с заражением 58 730 человек, из них 157 — выписаны за последние сутки.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1 297 пациентов, в том числе 11 летальных исходов зарегистрировано 16 сентября.