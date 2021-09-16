Джакарта, 16 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и шестью фармацевтическими компаниями, чтобы сделать Индонезию мировым производителем вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

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«Мы работаем с ВОЗ, чтобы стать одним из мировых центров по производству вакцин», — заявил Буди Гунади Садикин.

Индонезия заинтересована в развитии технологий производства вакцин.

Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma ведет переговоры с разработчиками вакцин, такими как Anhui, Walvax, Sinovac, Genexine, Arcturus Therapeutics и Novavax.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия представит два проекта резолюций на 48-й сессии совета ООН по правам человека.