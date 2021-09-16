Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Австралийский флот оснастят подводными лодками с атомными реакторами, но ядерного вооружения на них не будет. Об этом президент США Джо Байден заявил на церемонии презентации трёхстороннего партнёрства AUKUS.

Джо Байден (сс) The White House

«Мы не ведём речи о подводных лодках, несущих ядерное оружие», — заверил Байден.

По его словам, у Австралии будут субмарины с конвенциональным вооружением, ядерные реакторы будут приводить их в движение. Это проверенная и безопасная технология.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, США и Великобритания объявили о создании трёхстороннего партнёрства AUKUS. Оснащение австралийского флота подлодками — первая из его конкретных инициатив. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, Австралия будет сама производить подлодки при содействии обеих стран-партнёров.

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