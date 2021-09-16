Вашингтон, 16 сентября 2021, 11:02 — REGNUM Австралийский флот оснастят подводными лодками с атомными реакторами, но ядерного вооружения на них не будет. Об этом президент США Джо Байден заявил на церемонии презентации трёхстороннего партнёрства AUKUS.
«Мы не ведём речи о подводных лодках, несущих ядерное оружие», — заверил Байден.
По его словам, у Австралии будут субмарины с конвенциональным вооружением, ядерные реакторы будут приводить их в движение. Это проверенная и безопасная технология.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, США и Великобритания объявили о создании трёхстороннего партнёрства AUKUS. Оснащение австралийского флота подлодками — первая из его конкретных инициатив. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, Австралия будет сама производить подлодки при содействии обеих стран-партнёров.
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