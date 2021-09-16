Тбилиси, 16 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 35 400 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2176 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 16 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 589 727 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 554 618 победили инфекцию, в том числе 2838 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8390 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 43 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5637 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1350.

Днём ранее в Грузии после проведения 32 207 тестов выявили 2515 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2829 человек, умерли за сутки 60 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Грузии с 15 сентября начался учебный год. Обучение во всех образовательных заведения до 4 октября проводят в онлайн формате. Очное обучение планируется вернуть после улучшения эпидобстановки в стране.