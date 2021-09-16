Мурино, Ленинградская область, 16 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. По соседству с Петербургом, на территории Муринского городского поселения в Ленинградской области, ранним утром 16 сентября произошло возгорание участка нелегальной свалки. По данному факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пресс-служба прокуратуры ЛО. Горящая свалка в Мурино.

Возгорание строительного мусора, сваленного на нелегальной свалке на землях неразграниченной государственной собственности, общей площадью около 2 тыс. кв. метров, началось около 06:00 мск. Площадь горения составляет 200 кв. м.

«На место происшествия выехали пожарные части № 94 и 146, по их информации опасности распространения огня нет, — сообщили в ведомстве. — Всеволожской городской прокуратурой по данному факту организована проверка соблюдения федерального законодательства при организации свалки».