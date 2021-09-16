Новосибирск, 16 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова начал работать центр общественного наблюдения за ходом голосования и штаб видеонаблюдения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В Центре установлена видеопанель из восьми мониторов, на которых будет идти прямая трансляция с избирательных участков. В зале из 45 специально оборудованных мест наблюдатели, прошедшие обучение, смогут следить за выборами в режиме онлайн и смотреть ранее сохраненные записи.

Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно все три дня голосования.