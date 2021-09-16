Сеул, 16 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. С 6 по 15 октября в Южной Корее пройдёт 26-й Международный кинофестиваль в Пусане. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета.

Rocco Lucia Кинофестиваль

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Журналисты отмечают, что в текущем году на фестивале покажут 223 фильма.

Не смотря на пандемию коронавируса церемония открытия кинофестиваля состоится в Дворце кино при соблюдении антиковидных мер.

Известно, что фестиваль откроет фильм режиссёра Им Сан Су «По дороге в страну счастья», а закроет — биографический фильм режиссёра Лок Мань Люна «Анита», повествующий о жизни гонконгской певицы и актрисы Аниты Муи.

Пусанский международный кинофестиваль — крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.