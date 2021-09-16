Джакарта, 16 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Индонезия представит два проекта резолюций на 48-й сессии совета ООН по правам человека, сообщает Republika.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Один из проектов резолюций, который предложит Индонезия, касается расширения прав и возможностей женщин. Тема расширения прав и возможностей женщин была предложена рядом стран, таких как Бразилия, Катар, Сингапур, Таиланд, Марокко, Норвегия и Гондурас.

Второй проект резолюции — равное участие в политике и общественности.

Индонезия также сосредоточит внимание на ряде ключевых вопросов, включая право на доступ к вакцинам, лекарствам и медицинскому оборудованию.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину против коронавируса в столице Индонезии Джакарте получили 10 143 670 человек.