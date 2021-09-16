Баку, 16 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 15 сентября выявили 2064 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 14 972 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 465 390 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 420 025 человек, в том числе 3831 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 39 170 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6195 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 28 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2077 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 13 991 теста. Выздоровевшими медики признали 3725 человек. Скончались 33 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане постепенно снижается количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших превышает этот показатель.