Москва, 16 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Москве начали применять препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения коронавирусной инфекции, сообщает 16 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Как рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, терапия успешно используется в других странах — США, Франции, Германии и Италии. Первыми пациентами в России стали беременные женщины, поступившие в стационары ГКБ №15 и №52.

«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию», — рассказала Ракова.

По словам заместителя мэра, при применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток.