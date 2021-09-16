Новосибирск, 16 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области в период с 18 по 20 сентября 2021 года сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

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«В дополнении к экстренному предупреждению о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями, сообщаем, что по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 18 сентября по 20 сентября 2021 года в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что 16 и 17 сентября в Новосибирской области местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса).