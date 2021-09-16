Луганск, 16 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Вопрос об особом статусе Донбасса пытались снять с обсуждения на заседании на переговорах в Минске представители украинских властей. Об этом 16 сентября рассказал глава МИД Луганской Народной Республики (ЛНР), полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Lugansk.site Владислав Дейнего

«При обсуждении вопросов политического урегулирования Украина, вместо работы по существу, попыталась снять с обсуждения вопрос согласования параметров особого статуса (Донбасса — ред.), а также согласованной с нами имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», — приводит слова Дейнего пресс-служба МИД ЛНР в своем Телеграм-канале.

Также он уточнил, что формула «Штайнмайера» не может рассматриваться без «всех аспектов особого статуса и конституционного закрепления его действия на постоянной основе» и добавил, что соответствующие законопроекты необходимо отработать и согласовать в контактной группе с представителями ЛНР и ДНР.

«Стоит отметить, что все политические аспекты урегулирования четко изложены в предложенном республиками проекте «дорожной карты», от рассмотрения которой Украина отказывается почти уже год», — добавил полпред ЛНР.

Отметим, 14 сентября в Минске состоялись переговоры рабочих подгрупп по Донбассу, а 15 сентября — заседание контактной группы.