Пхёнтхэк, Южная Корея, 16 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

AF.mil Военные США и Южной Кореи на совместных учениях

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По их словам, с 4 по 13 сентября коронавирус был выявлен у двенадцати человек, среди которых американские военнослужащие, члены их семей и южнокорейские сотрудники баз.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1421.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1943 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 279 930.

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