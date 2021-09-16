Джакарта, 16 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Вакцину против коронавируса в столице Индонезии Джакарте получили 10 143 670 человек, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По данным правительства, полную вакцинацию против коронавируса в столице Индонезии прошли 7 115 084 человека.

Согласно постановлению правительства, каждый, кто сознательно отказывается от лечения и вакцинации против коронавируса, будет наказан штрафом в размере 5 000 000 индонезийских рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.

Подробнее в материале:Коронавирусом за границей заразились 5896 граждан Индонезии