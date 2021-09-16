Тирасполь, 16 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В ходе 1023 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 134 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 53 364 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 224 человек, в том числе 57 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1297 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1033 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 123 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 67 человек. В республике зафиксировали шесть случаев смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Приднестровье начался рост числа случаев заражения коронавирусом. Ковидные госпитали почти полностью заполнены пациентами. Для новых пациентов готовят другие больничные пространства.