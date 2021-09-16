Сантьяго, 16 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Решение разрешить въезд с 1 октября на территорию Чили граждан других государств, прошедших вакцинацию от COVID-19, приняли чилийские власти. Об этом 16 сентября сообщает минздрав страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

«Правительство (Чили — ред.) разрешает въезд вакцинированных иностранцев с 1 октября», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для въезда в Чили иностранным гражданам необходимо будет получить одобрение их сертификата о вакцинации, для чего последний будет нужно загрузить на созданный чилийским минздравом портал и срок такой проверки может занять до одного месяца.

Помимо того, указывается, что въезжающим также будет нужно по прибытии в страну пройти карантин сроком в пять дней и в течение 14 дней сообщать данные о своем здоровье и местонахождении.

«Смягчение в рамках плана «Защищенные границы» связано с устойчивым снижением количества заражений и активных случаев, которое наблюдается в последние недели», — поясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 15 сентября Евросоюз стал признавать электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса, выданные в Албании.