Москва, 16 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Москве 16 сентября усилится похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

Макс13 Похолодание

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По данным синоптиков, Московский регион окажется на стыке между уходящим на восток тылом циклона и надвигающимся с запада гребнем антициклона.

«В такой обстановке облаков в небе будет ещё много, да и исключить вероятность осадков полностью пока нельзя. Но в любом случае погода берёт курс на постепенное улучшение, которое, впрочем, будет сопровождаться усилением похолодания», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 11 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 12 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.