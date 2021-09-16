В Бразилии за сутки выявили свыше 14,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Бразилиа, 16 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 14,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает минздрав страны.
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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 14 780 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 034 061.
Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 800 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 588 597.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 138 267 человек вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 13 406 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.