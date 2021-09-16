Бразилиа, 16 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 14,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает минздрав страны.

Governo do Estado de São Paulo Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 14 780 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 034 061.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 800 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 588 597.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 138 267 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 13 406 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.