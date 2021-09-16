Сухум, 16 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. 102 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 15 сентября в ходе 425 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 160 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 35 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 26 477 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 820 признаны выздоровевшими, в том числе 13 за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 397 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 138 новых носителей коронавируса в результате 502 исследований. Случаи смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» не зафиксировали.