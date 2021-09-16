Москва, 16 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Москвы к пациентам с диагнозом COVID-19 врачи начали применять новую терапию. В первую очередь новое лечение получили беременные женщины, сообщается на портале мэра столицы.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Для лечения применяются новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Отмечается, что Москва стала первой в России их применять.

В первую очередь новую терапию стали рекомендовать беременным женщинам с коронавирусной инфекцией. На базе двух московских больниц открылись специальные стационары кратковременного пребывания пациенток.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 сентября, в Москве за сутки госпитализированы 614 человек с COVID-19, скончались 49 пациентов.

Читайте также: Ковид не отступает: в Москве сотни новых госпитализированных за сутки