Джакарта, 16 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Эфиопии.

Количество граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, составляет 5896 человек.

Побороть коронавирус за рубежом смогли 4981 гражданин Индонезии.

Кроме того, от COVID-19 умерли 242 жителя Индонезии и 673 человека находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Ачех.