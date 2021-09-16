Манчестер, Великобритания, 16 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» одержал победу над «РБ Лейпциг» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 6:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Манчестер Сити»

В составе «Манчестер Сити» голы забили Натан Аке, Рияд Марез с пенальти, Джек Грилиш, Жоау Канселу и Габриэл Жезус. Кроме того, автогол на счету защитника «Лейпцига» Норди Мукиэле.

В составе «Лейпцига» три мяча забил полузащитник Кристофер Нкунку.

Во втором туре «РБ Лейпциг» примет на своём поле бельгийский «Брюгге», а «Манчестер Сити» на выезде сыграет с ПСЖ. Матчи пройдут 28 сентября.

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