Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Ростовской области в период летней оздоровительной кампании было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

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С итогами летней оздоровительной кампании для детей в ходе рабочей поездки ознакомилась главный государственный санитарный врач России Анна Попова. На Дону в период школьных каникул работали 26 загородных домов и санаториев, а также 820 пришкольных лагерей. В них отдохнули более 73 тыс. юных жителей Ростовской области.

За весь период было выявлено 11 носителей коронавируса. В числе заражённых — пятеро детей. Все случаи зарегистрирована в пришкольных лагерях.