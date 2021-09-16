Вильнюс, , 08:27 — REGNUM Действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море вызывают обеспокоенность у властей Литвы. На это литовская сторона указала в комментарии по поводу установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики.

Вылов рыбы M.government.ru

В то время как все страны Евросоюза прилагают большие усилия для сохранения и устойчивого использования ресурсов Балтийского моря, Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы, уверены литовские политики.

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«Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки», — говорится в документе, на который ссылается RT.

В этой связи делегация Литвы в Совете Евросоюза призвала Еврокомиссию возобновить диалог с российскими коллегами по вопросу управления запасами Балтийского моря.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с изданием подчеркнул, что Россия соблюдает все связанные с выловом рыбы договорённости с европейскими коллегами, а Литва просто пытается переложить «свои большие проблемы с рыболовством» на российскую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Комиссия ЕК по сельскому хозяйству и рыболовству почти на 100% сократила вылов трески в восточной части балтийского моря. Согласно утверждённым квота вылова квота на вылов этого вида рыбы снижена на 92% и равняется 2000 тонн. Квоты для вылова трески в западной части выше, но тоже снижены. В 2020 году разрешено будет добыть 3806 тонн этой рыбы, что на 60% меньше квоты 2019 года.

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В 2021 году министры сельского хозяйства стран Евросоюза согласовали новые общие допустимые уловы рыбы в Балтийском море с учётом необходимости восстановления популяций. Так, согласно новым квотам, вылов сельди должен быть сокращен на 50%, а квоты для промысла ряда других видов рыбы, в частности камбалы и кильки, а также трески в западной части Балтийского моря увеличены на 5−6%.

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