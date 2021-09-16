Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Ростовская область выполнила план вакцинации от коронавируса почти на 56%. Об этом донской губернатор Василий Голубев доложил главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой в ходе её рабочей поездки на Дон 15 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Ростовская область уверенно проходит все этапы пандемии, в том числе сложные», — отметила Попова.

В настоящее время участие в прививочной кампании от COVID-19 приняли более 1,5 млн человек, в том числе обе дозы антиковидной вакцины получили около 1,4 млн жителей Ростовской области. План иммунизации выполнен на 55,75%.

По уточнённым данным, на Дону планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения — 2 млн 710 тыс. 710 человек.