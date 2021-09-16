Кишинёв, 16 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 15 сентября выявили 1153 случая заражения коронавирусом в ходе 8941 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 277 854 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 264 430 человек, в том числе 642 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1218 пациентов с COVID-19, из которых 85 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6559 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1143 заражения коронавирусом в результате проведения 9577 тестов. Выздоровевшими врачи признали 586 человек, скончались 12 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Молдавии из-за ухудшения эпидсутации отменены празднества по случаю Дня национального вина, которые должны были пройти в первые выходные октября.