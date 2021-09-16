Джакарта, 16 сентября 2021, 08:22 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Ачех, сообщает Kompas.
Глава государства и сопровождающие его лица вылетели в провинцию Ачех 16 сентября.
Президент намерен посетить мероприятие по вакцинации студентов против коронавируса.
Во второй половине дня глава государства продолжит серию рабочих визитов в провинцию Северная Суматра.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили о 205 новых случаях заражения штаммом «Дельта».
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