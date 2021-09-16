Тбилиси, 16 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В грузинском городе Карели (Шида-Картли) 15 сентября получил травмы оператор оппозиционного телеканала Mtavari arkhi Леван Аблотия. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Netgazeti.ge Грузинская мечта

Журналист Бека Коршия, который работал с оператором в штабе правящей партии «Грузинская мечта», заявил, что его якобы вытолкнули со второго этажа здания. Перед этим между съемочной группой телеканала и членами местной организации партии произошла потасовка.

Генеральный директор Mtavari arkhi Ника Гварамия в Facebook обвинил членов «Мечты» в намеренном нападении на Аблотию. В правящей партии это отрицают и обвиняют журналистов оппозиционного канала в попытке устроить провокацию.

«Действительно произошел некоторый словесный спор и противостояние между представителями нашего штаба и журналистом, пятясь назад, оператор «Мтавари архи» покидал территорию. Там на террасе, на лестничной площадке низкие перила, он зацепился за перила и упал на верхние ступеньки лестницы», — сказал на брифинге исполнительный секретарь «Мечты» Мамука Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что физического контакта между членами правящей партии и оператором во время его падения не было. Мдинарадзе также обвинил Гварамию во «лжи». По предварительным данным, у Аблотии нет серьезных травм.