Москва, 16 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,09%, до $75,41. Росту котировок способствовали отчёт минэнерго США и ослабление доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Сокращение запасов сырой нефти в США оказалось больше, чем ожидалось. За неделю (4−10 сентября) запасы нефти сократились на 6,4 млн баррелей, до 417,4 млн баррелей (прогноз был — 3,544 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, до 218,1 млн баррелей (прогноз был — 2,3 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,7 млн баррелей, до 131,9 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей, до 10,1 млн баррелей в день.

Сегодня, 15 сентября, на торгах в Азии нефть продолжает дорожать. Добыча нефти после урагана «Ида» в Мексиканском заливе пока полностью не восстановилась, поэтому у покупателей есть поддержка.

Brent стоит $75,60 за баррель. Цена достигла важного уровня сопротивления и может сутки остаться в районе $75, чтобы потом продолжить ралли до $77,50 за баррель.

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