Мехико, 16 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в девяти районах мексиканского штата Идальго, который столкнулся с наводнениями. Об этом 15 сентября сообщил на своей странице в Twitter губернатор региона Омар Файяд.

Philippe Semanaz Наводнение

По его словам, указанное решение позволит выделить около 6,5 млрд песо (около $326 млн) на оказание помощи жителям штата, столкнувшихся с последствиями стихийных бедствий. Всего от наводнений в Идальго пострадали более 70 тысяч человек.

Наибольший удар пришелся по городу Тула-де-Альенде, где была затоплена больница, из-за чего погибло несколько пациентов учреждения. Для оказания помощи в регион были направлены свыше 150 полицейских, более 20 спасателей, в также четыре вертолета, 20 грузовых автомобилей и несколько надувных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября власти мексиканского штата Нижняя Южная Калифорния объявили «красный» объявили «красный», высший по степени опасности, уровень тревоги из-за наступления на регион тропического урагана «Олаф».