Куала-Лумпур, 16 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Малайзии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 22 тысячи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, за 15 сентября в королевстве скончались еще 422 заболевших. Таким образом, с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 22 009 человек.

Также за минувшие сутки в стране подтвердили еще 19 495 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом лишь 11 зараженных прибыли в королевство из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции непосредственно на территории страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 030 935 случаев инфицирования SARS-CoV-2.