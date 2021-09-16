Варшава, 16 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Контракт с российской компанией Газпром по поставкам газа не планирует продлевать правительство Польши. Об этом заявил 16 сентября уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Как пояснил Наимский, Польша планирует с октября 2022 года начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe. В Варшаве полагают, что поставки газа через Baltic Pipe покроют все потребности польской экономики без участия российских поставок.

В настоящее время Польша закупает у России до 10 млрд кубометров газа в год, контракт по поставкам заканчивается в 2022 году 31 декабря, и Варшава неоднократно заявляла о своём нежелании его продлевать.

Соглашение о строительстве газопровода Baltic Pipe было подписано между Польшей и Данией несколько лет назад, проект предполагается реализовать в 2022 году. Стоимость проекта составляет около 1,7 млрд евро. Польский оператор газа Gaz-System уже не раз делал заявления, что предполагает импортировать по газопроводу большой объём газа в связи с окончанием контракта с российским Газпромом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал вероятные сроки запуска газопровода «Северный поток — 2».