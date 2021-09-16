Веллингтон, 16 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 13 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Отмечается, что все инфицированные выявлены в Окленде. Таким образом, в Новой Зеландии всего выявлено 996 случаев локального распространения штамма «Дельта». Из них 979 зафиксировали в Окленде, еще 17 — в столице страны Веллингтоне.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся от коронавирусной инфекции 19 человек. Из них четверо находятся в отделениях реанимации. При этом в Окленде сохранятся самые строгие карантинные ограничения, несмотря на ослабление ограничительных мер в остальных регионах Новой Зеландии.