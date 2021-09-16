Канберра, 16 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде в рамках трёхстороннего партнёрства с США и Великобританией. Об этом 16 сентября, на пресс-конференции, посвящённой созданию AUUKUS (партнёрство Канберры, Лондона и Вашингтона в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе), заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

(сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist 1st Class James KimberR Подводная лодка

Скотт Моррисон «Это (строительство подводных атомоходов) обеспечит Австралии беспрецедентный военный потенциал и потребует значительного увеличения расходов на оборону».

Предполагается, что стоимость программы создания австралийского атомного подводного флота превысит 90 млрд австралийских долларов ($65,9 млрд).

По словам Моррисона, в настоящее время военные расходы Австралии уже достигли 2% ВВП, однако, в связи с современными угрозами, «наши инвестиции в этой сфере в будут только расти».

Глава правительства также подчеркнул важность для Австралии предоставляемого в рамках соглашения доступа к американским ракетным технологиям, позволяющего значительно ускорить создание «национальной военной индустрии и производства управляемого оружия».

Ранее Канберра объявила о прекращении сотрудничества с Парижем в строительстве нового подводного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, атомные подводные лодки, технологии по разработке которых будут получены в рамках трёхстороннего партнёрства AUUKUS с США и Великобританией, намерена строить на своей территории Австралия.

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