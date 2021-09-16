Москва, 16 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В четверг, 16 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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В ночь на 17 сентября в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью северный 3−8 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём и +0… +5 °C ночью, местами заморозки до — 3 °C.

В пятницу, 17 сентября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +9… +14 °C. Облачно, без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, местами заморозки до — 4 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание ожидается на территории европейской части России, исключая южные регионы.