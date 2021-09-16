Тегеран, 16 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. 15 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 115 619, причем 452 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 452 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 115 619», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 19 731 новый случай заражения COVID-19, при этом 3016 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 654 558 пациентов из общего числа 5 360 387 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении отмечается, что 7054 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 26 139 133 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.