Тегеран, 16 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. 15 сентября иранский представитель здравоохранения объявил, что почти 40 процентов людей получили первую дозу вакцины против COVID-19, при этом 18 процентов также получили вторую прививку. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Ректор Университета социального обеспечения и реабилитационных наук профессорХамидреза Ханке заявил, что на специализированном вебинаре по COVID-19 вакцинация в Иране за последний месяц набрала значительные темпы.

В то время как 42 процента населения мира было вакцинировано против COVID-19 и ежедневно в глобальном масштабе вводится 33 миллиона доз, Ханке сказал, что около 40 процентов иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19.

Он также отметил, что 18 процентов населения Ирана также получили вторую дозу вакцины, подчеркнув, что в стране зарегистрировано более 5 миллионов случаев заболевания и 114 000 смертей от вируса.

Указывая на нынешний всплеск распространения коронавируса в Иране, профессор подчеркнул, что число смертей на 100 человек в этой волне снизилось с 8 до 2.