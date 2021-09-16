Париж, 16 сентября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Франция сожалеет о решении правительства Австралии прекратить сотрудничество с французской стороной в создании нового подводного флота и начать строительство атомоходов в рамках трёхстороннего партнёрства с США и Великобританией. Об этом говорится в распространённом 16 сентября совместном заявлении главы французского МИД Жана-Ив Ле Дриана и министра вооружённых сил Франции Флоранс Парли.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Подводная лодка

Жан-Ив Ле Дриан, Флоранс Парли «Такое решение противоречит букве и духу франко-австралийского сотрудничества, которое основывалось на политическом доверии и развитии индустриальной и технологической базы высокого уровня для нужд обороны Австралии».

В документе отмечается, что «отстранение такого европейского союзника, как Франция, от структурообразующего партнёрства с Австралией», в ситуации нарастания беспрецедентных вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, «указывает на отсутствие последовательности, о котором французская сторона может лишь сожалеть».

Главы МИД и военного ведомства напомнили о том, что Франция является единственной европейской страной, представленной в этом регионе двумя миллионами своих граждан и более чем 7000 военнослужащих, и подтвердили её намерение продолжать «активно действовать в Индо-Тихоокеанском регионе в интересах сохранения свободы суверенитета каждого». Министры также подчеркнули, в свете решений Австралии и США, «необходимость уделять особое внимание вопросу стратегической автономии Европы».

Напомним, что французская судостроительная корпорация DCNS в 2016 году выиграла тендер на строительство для ВМС Австралии 12 новых океанских подводных лодок. Стоимость крупнейшего в истории Австралии оборонного контракта оценивалось в сумму около $40 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении строить на территории страны атомные подводные лодки, технологии по разработке которых будут получены в рамках трёхстороннего соглашения с США и Великобританией.