Сеул, 16 сентября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1943 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 1921 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует небольшое снижение заболеваемости в стране — сутками ранее в Южной Корее выявили 2080 зараженных. Тем не менее в стране выявляют более тысячи инфицированных ежедневно уже на протяжении более чем двух месяцев.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 279 930. Также за минувшие сутки в стране скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 у мерли 2386 человек.