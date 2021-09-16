Вашингтон, 16 сентября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Почти каждый 500-й житель США скончался после заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные университета имени Джонса Хопкинса.

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По его данным, к 16 сентября на территории Соединенных Штатов от осложнений COVID-19 умерли более 666 тыс. пациентов. При этом, по состоянию на апрель 2021 года, численность населения страны составляла около 331,4 млн человек. Таком образом, после заболевания COVID-19 умер почти каждый пятисотый житель Соединенных Штатов.

Газета The Washington Post утверждает, что около четверти всех умерших пациентов с COVID-19 составляю пожилые люди возрастом от 85 лет. Также отмечается, что к 16 сентября в США подтвердили более 41,5 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2. Страна является лидером в мире как по количеству заболевших, так и по количеству умерших пациентов.