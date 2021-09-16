Пекин, 16 сентября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. На материковой части Китая выявлено 49 новых локальных случаев COVID-19, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

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Из них 48 случаев было выявлено в Фуцзяни и один в Юньнани, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР в своем ежедневном отчете за 16 сентября. Также сообщалось о 31 новом импортированном случае, в том числе 22 пришлось на провинцию Юньнань, три — на Гуандун и по два — на Шанхай и Сычуань. По одному случаю выявлено в Чжэцзяне и Шаньдуне.

Комиссия сообщила, что 15 сентября не было зарегистрировано никаких новых подозрительных случаев или новых смертей, связанных с COVID-19.