Москва, 16 сентября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Электронное голосование в России безопасно и надежно, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, распространенном 16 сентября пресс-службой Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Глава государства отметил, что безопасность такой формы волеизъявления граждан гарантируется современными достижениями.

«Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность», — заверил он.

Российский лидер призвал избирателей участвовать в предстоящих выборах в Госдуму и использовать для этого электронное голосование, либо посетить избирательные участки очно.

«Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная с 17 сентября: прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем видеообращении 16 сентября Владимир Путин призвал российских избирателей подойти к выборам в Госдуму ответственно и взвешено, а также с опорой на «патриотическую гражданскую позицию».