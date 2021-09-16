Кабул, 16 сентября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Попытки отстаивать достижения Афганистана за последние 20 лет и выпады против пришедшего к власти в стране радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут подавляться. Об этом 16 сентября сообщает местное агентство Khaama Press со ссылкой на заявление Кари Фасихуддина, назначенного главой афганского генштаба во временном правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

По словам Фасихуддина, действия тех, кто будет защищать достижения Афганистана за последние 20 лет, будут пресекаться. Также будут преследоваться те, кто защищает демократию и одновременно выступает против власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Уточняется, что в своём заявлении Фасихуддин имел в виду отряды сопротивления, образованные повстанцами в провинции Панджшер, которые не признали новое правительство пришедших к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Эти люди нарушают безопасность нашей страны и хотят кровопролития», — добавил Фасихуддин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению властей Китая, Афганистан нуждается в помощи мирового сообщества.