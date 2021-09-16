Хабаровск, 16 сентября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. В Хабаровском крае идёт стабильный рост выявленных случаев заражения коронавирусом — за минувшие сутки лабораторно подтверждено 298 (295 — днём ранее). За два дня скончались восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На утро 16 сентября в регионе зарегистрировано 79 685 носителей коронавируса, выздоровели 73 541 человека, не справился с COVID-19 741 пациент.

Для лечения больных развёрнуто 1778 коек, свободны — 475, 25 человек находятся в тяжёлом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

Первым компонентом привились 334 785 жителей края, полностью завершили курс вакцинации от COVID-19 — 305 736 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки госпитализированы 614 человек, скончались 49 пациентов.